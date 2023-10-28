«Химки» на своем поле сыграет против «Динамо» из Махачкалы в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Химки» — «Динамо Махачкала» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Химки» набрали 25 очков и идут на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе махачкалинского «Динамо» 28 очков и 2-я строчка.

Узнать расписание трансляций 16-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

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