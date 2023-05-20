«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» и одержал первую победу с ноября 2022-го

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Волгарь» в матче 32-го тура первой лиги — 2:0.

Голами отметились Яо Жан Шарль и Артем Симонян.

Хабаровский клуб одержал первую победу с ноября 2022 года. Команда шла на серии из 12 матчей без побед — 6 поражений и 6 ничьих.

После 32 матчей первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место с 41 очком. «Волгарь», потерпев третье поражение подряд, остался на 7-й строчке с 44 очками.