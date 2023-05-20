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«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» и одержал первую победу с ноября 2022-го

Руслан Минаев
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«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Волгарь» в матче 32-го тура первой лиги — 2:0.

Голами отметились Яо Жан Шарль и Артем Симонян.

Хабаровский клуб одержал первую победу с ноября 2022 года. Команда шла на серии из 12 матчей без побед — 6 поражений и 6 ничьих.

После 32 матчей первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место с 41 очком. «Волгарь», потерпев третье поражение подряд, остался на 7-й строчке с 44 очками.

Россия. ФНЛ. 32-й тур
20 мая, 09:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
2:0
Волгарь
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК СКА-Хабаровск
0
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
10
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
11
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
12
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 0 : 0
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 2 : 0
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
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