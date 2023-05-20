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Сегодня, 06:58

Семин: «Балтика» — это украшение для РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ.

«Можно только поздравить «Балтику», они молодцы. Это достойный город, прекрасный стадион, там есть все, чтобы клуб успешно выступа в РПЛ. Игнашевич проделал великолепную работу, он добился первого серьезного успеха в своей карьере. «Балтика» — это украшение для РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ignashevich-prodelal-velikolepnuyu-rabotu-pozdravlyayu-baltiku-s-vy-hodom-v-rpl/
Сергей Игнашевич
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
Юрий Семин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 0 : 0
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Иван Тимошенко

Родина

 13
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Балтика

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Алания

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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Артем Кулишев

Шинник

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