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«Шинник» обыграл «Черноморец» в матче первой лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Шинник» на своем поле обыграл «Черноморец» в рамках 9-го тура первой лиги — 2:1.

В составе ярославского клуба забитыми мячами отметились Никита Котин (14-я минута) и Игорь Андреев (59-я минута). Единственный мяч «Черноморца» забил Антон Антонов (58-я минута).

«Шинник» занимает третью строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 16 очков. «Черноморец» — на 15-й строчке (10 очков).

Россия. ФНЛ. 9-й тур
09 сент, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
Черноморец Н

Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
ФК Шинник
0
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Неделя

«Сокол» и КАМАЗ сыграли вничью в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
5
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
6
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
7
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
8
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 - : -
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
10.09 13:30
Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
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Ислам Машуков

Алания

 5
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

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Владислав Галкин

Акрон

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Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 6 1 1
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Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
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Химки

 7 1 0
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