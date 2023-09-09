«Сокол» и КАМАЗ сыграли вничью в матче первой лиги
«Сокол» дома не смог обыграть КАМАЗ в матче 9-го тура первой лиги — 1:1.
Счет в игре на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Владислав Морозов. На 68-й минуте полузащитник гостей Дамир Таликин сделал счет равным.
«Сокол» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице. КАМАЗ находится на шестой строчке (13 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
5
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
6
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
7
|Родина
|8
|3
|3
|2
|13-7
|12
|
8
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
12
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 1
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|2 : 1
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|- : -
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|- : -
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|- : -
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|- : -
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|5
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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