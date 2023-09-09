«Сокол» и КАМАЗ сыграли вничью в матче первой лиги

«Сокол» дома не смог обыграть КАМАЗ в матче 9-го тура первой лиги — 1:1.

Счет в игре на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Владислав Морозов. На 68-й минуте полузащитник гостей Дамир Таликин сделал счет равным.

«Сокол» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице. КАМАЗ находится на шестой строчке (13 очков).