«Нефтехимик» обыграл «Кубань» и прервал серию из семи матчей без побед
«Нефтехимик» дома победил «Кубань» в матче 9-го тура первой лиги — 2:1.
Голы в составе победителей забили Роман Денисов (5-я минута) и Павел Котов (57-я). У гостей отличился Гаррик Левин (32-я).
«Нефтехимик» прервал серию из семи матчей без побед. Команда с 7 очками занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги. «Кубань» находится на 17-й строчке (5 очков).
Источник: Таблица первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
5
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
6
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
7
|Родина
|8
|3
|3
|2
|13-7
|12
|
8
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
12
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 1
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|2 : 1
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|2 : 1
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|- : -
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|- : -
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|- : -
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|5
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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