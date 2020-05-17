Сергей Юран: «Кто мешал командам ФНЛ с самого начала решать свои задачи? Никто!»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о досрочном завершении сезона в Олимп-ФНЛ. Подмосковная команда следующий сезон начнет в РПЛ, она опередила «Чертаново» лишь по дополнительным показателям.

— Меня больше всего изначально беспокоила безопасность футболистов — не хотелось, чтобы кто-то заболел коронавирусом, — цитирует Юрана News.ru. — Но, видимо, все эти моменты смогли учесть. Риск есть всегда. Можешь выйти на улицу и подвернуть голеностоп случайно — никто не застрахован.

У нас было сыграно практически 85 процентов игр. Поэтому говорить про спортивный принцип не нужно, он как раз учтён. Команды, которые имеют какие-то задачи, не ставят их за 10 туров до конца чемпионата. Это делается с самого начала. Если бы было сыграно только процентов 30-40 всех матчей, я бы тоже сказал: «Извините, ребята, а где спортивный принцип?» А в нашем случае абсолютно верное решение. Кто мешал каким-то командам с самого начала решать свои задачи? Никто.