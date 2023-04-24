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Сегодня, 17:41

Салтыков назвал Кварацхелию своим любимым игроком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал о своих любимых футболистах.

«Рекомендует ли тренер ориентироваться на топовых игроков? Он знает моего любимого игрока в Европе — Хвичу Кварацхелию, мы с ним обсуждаем какие-то моменты. Евгений Игоревич — супертактик, один из лучших на моем пути. За Хвичей я следил, еще когда он в «Рубине» играл. Помню, смотрел с другом матч «Рубин» — «Ростов». Они сыграли 0:0, но Хвича левый фланг так отвозил... И между прокидывал, и эластико даже сделал. Я рад, что у него так идет карьера. На ком я рос? На Месси, конечно. У моего друга отец сильно увлекался футболом, он нам показывал игру Месси. Это лучший игрок всех времен. Такого, как он, еще не было. После того, как Аргентина выиграла чемпионат мира, очень сильно радовался за него — даже мурашки пошли по телу, никогда такого не было. Как будто я был на стадионе», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Кварцхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, сыграв в составе казанского клуба более 70 матчей. Летом 2022 года грузинский футболист перешел в «Наполи». В нынешнем сезоне на его счету 36 игр за неаполитанцев, в которых он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-moi-lyubimyi-igrok-khvicha-na-chm-2022-ochen-radovalsya-za-messi-dazhe-murashki-poshli-po-telu-245827/
Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Акрон
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В «Шиннике» прокомментировали возможное расторжение контракта с Галимовым

Салтыков назвал Ларина святым человеком
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
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34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 00:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 00:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
29.04 00:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
29.04 00:00
Кубань – Акрон
 - : -
29.04 00:00
Рубин – СКА-Хаб.
 - : -
29.04 00:00
Волга – Краснодар-2
 - : -
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

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Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 26 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 26 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

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