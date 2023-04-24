Салтыков назвал Ларина святым человеком
Воспитанник академии «Чертаново» Никита Салтыков, который сейчас выступает за «Акрон», рассказал о своих отношениях с экс-главной академии Николаем Лариным.
«Мы с ним давно знакомы, Николай Юрьевич мне помогал, особенно в истории с дисквалификацией. Он святой человек. Вообще не понимаю, что сейчас вокруг него происходит. Это один из лучших, если не лучший директор, он всегда был с нами, все для нас делал. Я с ним списывался, он мне приветы передавал. Письма ему писали, когда я еще в «Звезде» был. Его соцсети сейчас, понятно, ведет не он, но Николай Юрьевич все знает, все читает. Папа мой тоже с ним связь держал. Думаю, он даже там живет своими воспитанниками, весь в футболе — такой он человек», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.
Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Балтика
|28
|15
|12
|1
|49-25
|57
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2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
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4
|Енисей
|28
|11
|12
|5
|35-29
|45
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5
|Волгарь
|28
|11
|10
|7
|33-26
|43
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6
|Динамо Мх
|28
|10
|10
|8
|21-20
|40
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7
|Нефтехимик
|28
|10
|9
|9
|27-24
|39
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8
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
9
|СКА-Хаб.
|28
|9
|10
|9
|41-34
|37
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10
|КАМАЗ
|28
|9
|10
|9
|30-29
|37
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11
|Шинник
|28
|10
|6
|12
|31-34
|36
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12
|Родина
|28
|9
|9
|10
|31-34
|36
|
13
|Акрон
|28
|7
|14
|7
|28-31
|35
|
14
|Кубань
|28
|8
|8
|12
|31-32
|32
|
15
|Велес
|28
|8
|4
|16
|28-44
|28
|
16
|Уфа
|28
|6
|7
|15
|27-38
|25
|
17
|Волга
|28
|4
|11
|13
|20-37
|23
|
18
|Краснодар-2
|28
|5
|7
|16
|18-45
|22
|28.04
|16:00
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Уфа – Динамо Мх
|- : -
|29.04
|00:00
|
Велес – Шинник
|- : -
|29.04
|00:00
|
Енисей – Родина
|- : -
|29.04
|00:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|- : -
|29.04
|00:00
|
Нефтехимик – Балтика
|- : -
|29.04
|00:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|29.04
|00:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|- : -
|29.04
|00:00
|
Волга – Краснодар-2
|- : -
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
|Г
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Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
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Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
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Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
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Андрей Савинов
Шинник
|26
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|26
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9