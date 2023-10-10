Рыжиков войдет в тренерский штаб «Химкок»

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Бывший вратарь Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб «Химок», сообщает Metaratings.ru.

43-летний россиянин ранее работал в «Ахмате» вместе с нынешним главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым. Ранее Рыжиков работал в качестве главного тренера тамбовского «Спартака».

«Химки» после 13 матчей занимают третье место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 21 очко.