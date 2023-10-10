Рыжиков войдет в тренерский штаб «Химкок»
Бывший вратарь Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб «Химок», сообщает Metaratings.ru.
43-летний россиянин ранее работал в «Ахмате» вместе с нынешним главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым. Ранее Рыжиков работал в качестве главного тренера тамбовского «Спартака».
«Химки» после 13 матчей занимают третье место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 21 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|7
|4
|2
|16-11
|25
|
2
|Динамо Мх
|13
|7
|3
|3
|14-6
|24
|
3
|Акрон
|13
|6
|3
|4
|16-9
|21
|
4
|Химки
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
5
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
6
|Тюмень
|13
|5
|5
|3
|18-13
|20
|
7
|СКА-Хаб.
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
8
|Торпедо
|13
|5
|3
|5
|12-13
|18
|
9
|Сокол
|13
|5
|3
|5
|12-19
|18
|
10
|Арсенал
|13
|4
|6
|3
|13-12
|18
|
11
|Родина
|13
|4
|5
|4
|19-16
|17
|
12
|Черноморец
|13
|3
|8
|2
|14-13
|17
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|4
|5
|9-11
|16
|
14
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|3
|6
|10-14
|15
|
16
|Ленинградец
|13
|3
|5
|5
|10-15
|14
|
17
|Кубань
|13
|2
|3
|8
|7-15
|9
|
18
|Волгарь
|13
|1
|6
|6
|11-19
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.10
|16:00
|
Шинник – Енисей
|1 : 1
|8.10
|16:00
|
Динамо Мх – Акрон
|0 : 1
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|2 : 0
|8.10
|17:00
|
Волгарь – КАМАЗ
|2 : 1
|8.10
|17:00
|
Арсенал – Сокол
|3 : 0
|8.10
|17:30
|
Кубань – Родина
|1 : 0
|8.10
|18:00
|
Ленинградец – Черноморец
|0 : 1
|9.10
|16:30
|
Тюмень – Торпедо
|0 : 0
|9.10
|19:00
|
Химки – Алания
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|7
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|5
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|10
|1
|0
Новости