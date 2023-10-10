«Химки» — «Алания»: видеообзор матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)

«Химки» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги сыграли вничью с «Аланией» со счетом 2:2.

Видео лучших моментов матча «Химки» — «Алания» опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги (ФНЛ).

В составе подмосковной команды отличились Александр Руденко и Данил Степанов, у владикавказцев — Батраз Гурциев и Вячеслав Кротов.