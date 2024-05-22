Украинские теннисистки продолжают свой бойкот. На старте «Ролан Гаррос» снова без рукопожатия

Как проходит квалификация парижского «мейджора».

«Ролан Гаррос», Париж. Квалификация. 2-й круг

Дальма Гальфи (Венгрия) — Анастасия Тихонова (Россия) — 6:3, 6:1

Оксана Селехметьева (Россия) — Дарья Снигур (Украина) — 6:2, 6:3

Юлия Авдеева (Россия) — Марго Рувро (Франция) — 6:2, 6:3

Анастасия Захарова (Россия) — Далила Якупович (Словения) — 6:4, 6:2

С 26 мая в Париже стартует розыгрыш основной сетки главного грунтового турнира — «Ролан Гаррос». Пока же проходят матчи квалификации, в рамках которой состоялась встреча российской и украинской теннисисток — Оксаны Селехметьевой и Дарьи Снигур. Финал матча еще раз напомнил, что бойкот в отношении наших теннисисток продолжается.

Без изменений

В основной сетке такого крупного турнира, как «Ролан Гаррос», представить рукопожатие украинской и российской/белорусской теннисистки сейчас сложно. Однако на соревнованиях уровнем пониже нарушения бойкота случаются. Так, например, на юниорском Australian Open 16-летняя уроженка Днепропетровска Елизавета Котляр стукнулась ладошками с нашей Владой Минчевой. Победа в той встрече досталась россиянке.

Правда, за такое действие Котляр пришлось извиняться, а точнее ее отцу: «У Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате. Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить. Всегда нужно помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была таковой, есть и останется в будущем».

Оксана Селехметьева. Фото Global Look Press

Но Дарье Снигур не 16 лет, а 22, и ошибку своей юной соотечественницы она не допустила. На матч против россиянки Дарья вышла с желто-синей лентой на груди. Украинка считалась фаворитом встречи против Селехметьевой, но с первых розыгрышей ее стали накрывать ошибки, а Оксана демонстрировала хорошие скорости и концентрацию. Даже могли возникнуть подозрения, что нашей теннисистке не хватит сил на весь поединок. Но всего хватило, да и у Снигур мало что получалось. «Видишь, она меня переигрывает», — обращалась украинка к своему боксу по ходу матча, в очередной раз не справившись с глубоким ударом Селехметьевой.

Вопрос о победителе был закрыт в двух сетах. Дарья сразу же быстрым шагом направилась к судье, даже не думая подходить к сетке для рукопожатия с соперницей. Так как скамейка украинки находилась на той же стороне, на которой она проиграла заключительный гейм, пересечений с россиянкой удалось избежать. Снигур быстро взяла свои вещи и ушла с корта, не удостоив Оксану внимания.

Таким образом, Селехметьева проходит в третий круг квалификации. Практически одновременно вместе с ней путевку в эту стадию оформили Юлия Авдеева и Анастасия Захарова, чьи матчи шли параллельно. Однако в утренней сессии свою встречу проиграла Анастасия Тихонова. А накануне в первом круге квала турнир покинули еще две россиянки — Полина Кудерметова и Екатерина Макарова.

Тем не менее в основной сетке у наших девушек уже большое представительство. В списке 11 россиянок: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Элина Аванесян. Также Эрика Андреева стала четвертой запасной, Камилла Рахимова — девятой, а Мария Тимофеева — десятой.

Каролин Возняцки. Фото Global Look Press

Обида Возняцки

В квалификационных сетках «Ролан Гаррос» не оказалось экс первой ракетки мира Каролин Возняцки. Датчанка, которая сейчас занимает 117-е место рейтинга WTA, ожидала, что организаторы дадут ей уайлд-кард, поэтому демонстративно не заявилась в квал. Однако теннисистка не добилась желаемого. Об этом польскому изданию Sport.pl рассказал отец спортсменки Петр Возняцки. Также он сообщил, что директор «тысячника» в Риме даже не ответил на подобную просьбу.

«Каролин сказала, что много всю жизнь работала и многого достигла не ради того, чтобы теперь начинать как юниорка. К человеку, который чего-то добился в этом спорте, надо проявлять уважение. Но ни WTA, ни ITF, организующая «Большие шлемы», этого не сделали. Каролин сказала, что это тяжело и что если ей не дадут уайлд-кард на «Ролан Гаррос», то она просто не сыграет. Она решила подождать, как отреагируют на ее просьбу, и не заявляться в квалификацию», — заявил Возняцки.

Петр уверен, что WTA совершает ошибку. Он объявил, что в следующем году на этих турнирах его дочь выступать не будет. При этом если Каролин не дадут уайлд-кард на Уимблдоне, то она, вероятно, заявится в квалификацию британского «Большого шлема».

«Каролин не из тех, кто расценивает квалификацию как что-то унизительное. Она готова ее сыграть. Но в случае с «Ролан Гаррос» ей просто хотелось узнать, уважают ли ее. Вот почему она не заявилась в отбор, хотя рисковала максимум проиграть, — объяснял Возняцки. — Она сказала: «Папа, я не стану подавать заявку, потому что мне любопытно, как ко мне отнесутся». А в момент получения ответа было уже поздно заявляться в квалификацию. С Уимблдоном ситуация следующая: мы ждем, но уже понимаем, на что рассчитывать».

Доминик Тим. Фото Global Look Press

Лебединая песня Тима

В нынешнем году уайлд-кард на «Ролан Гаррос» предоставили только французским игрокам, за исключением приглашений по обмену с австралийской и американской федерациями. Места в основной сетке «тысячника» в Риме, который обошел стороной Каролин, тоже давали только своим — итальянцам. Поэтому обида датчанки выглядит высокомерием, особенно на фоне того, что в квалификации спокойно выступают такие заслуженные теннисисты, как аргентинец Диего Шварцман и австриец Доминик Тим.

Тим — двукратный финалист «Ролан Гаррос». Для сравнения: Возняцки на парижском «мейджоре» доходила лишь до четвертьфинала. Однако свое участие в квалификации он воспринял спокойно и без истерик, несмотря на то что для него, как и для Шварцмана, этот сезон последний в карьере.

«На самом деле у меня было много времени, чтобы наработать хороший рейтинг. Я провел достаточное количество турниров и имел достаточно времени, чтобы подняться, но не смог. Значит, я этого не заслужил, все в порядке. В предыдущие годы я 10 раз выступал в основе, и этого более чем достаточно», — цитирует 131-ю ракетку мира журналист Гашпар Рибейру Ланса.

В результате Тим до основной сетки «Ролан Гаррос» добраться не смог. Во втором круге он в двух сетах уступил финну Отто Виртанену — 6:2, 7:5.

Россиян в мужской квалификации французского «мейджора» нет. Всего же в основной сетке должны выступить шестеро наших теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев.