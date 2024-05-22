Шестеркин вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал список главных претендентов на приз самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли.

В список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» вошли: Александр Барков («Флорида»), Эван Бушар, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»), Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон, (оба — «Даллас»), Игорь Шестеркин и Винсент Трочек (оба — «Рейнджерс»). Список составлялся по результатам опроса семи журналистов сайта НХЛ.

В текущем сезоне Шестеркин провел 10 матчей в плей-офф, в которых одержал 8 побед и отразил 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.40.