«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» пока не получал официальных предложений по возможному переходу армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее портал Transfermarkt сообщал, что 20-летний хавбек может перейти в дортмундскую «Боруссию». Футболист сборной Армении рассматривался в качестве замены легенды «шмелей» Марко Ройса, который уйдет из клуба по окончании сезона.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с черно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.