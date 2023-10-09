Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 13-го тура
В понедельник, 9 октября, завершился 13-й тур Мелбет-Первой лиги. Два вынесенных матча завершились вничью: «Тюмень» — «Торпедо» (0:0), «Химки» — «Алания» (2:2).
Несмотря на ничейный результат, команда из Владикавказа вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ, опередив «Динамо». Махачкалинцы в воскресенье проиграли «Акрону» (0:1).
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Алания
|
13
|
7
|
4
|
2
|
16-11
|
25
|
2
|
Динамо Мх
|
13
|
7
|
3
|
3
|
14-6
|
24
|
3
|
Акрон
|
13
|
6
|
3
|
4
|
16-9
|
21
|
4
|
Химки
|
13
|
6
|
3
|
4
|
17-14
|
21
|
5
|
Шинник
|
13
|
6
|
2
|
5
|
17-16
|
20
|
6
|
Тюмень
|
13
|
5
|
5
|
3
|
18-13
|
20
|
7
|
СКА-Хабаровск
|
13
|
5
|
3
|
5
|
15-14
|
18
|
8
|
Торпедо М
|
13
|
5
|
3
|
5
|
12-13
|
18
|
9
|
Сокол
|
13
|
5
|
3
|
5
|
12-19
|
18
|
10
|
Арсенал Т
|
13
|
4
|
6
|
3
|
13-12
|
18
|
11
|
Родина
|
13
|
4
|
5
|
4
|
19-16
|
17
|
12
|
Черноморец Н
|
13
|
3
|
8
|
2
|
14-13
|
17
|
13
|
КАМАЗ
|
13
|
4
|
4
|
5
|
9-11
|
16
|
14
|
Енисей
|
13
|
4
|
3
|
6
|
17-17
|
15
|
15
|
Нефтехимик
|
13
|
4
|
3
|
6
|
10-14
|
15
|
16
|
Ленинградец
|
13
|
3
|
5
|
5
|
10-15
|
14
|
17
|
Кубань
|
13
|
2
|
3
|
8
|
7-15
|
9
|
18
|
Волгарь
|
13
|
1
|
6
|
6
|
11-19
|
9
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|7
|4
|2
|16-11
|25
|
2
|Динамо Мх
|13
|7
|3
|3
|14-6
|24
|
3
|Акрон
|13
|6
|3
|4
|16-9
|21
|
4
|Химки
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
5
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
6
|Тюмень
|13
|5
|5
|3
|18-13
|20
|
7
|СКА-Хаб.
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
8
|Торпедо
|13
|5
|3
|5
|12-13
|18
|
9
|Сокол
|13
|5
|3
|5
|12-19
|18
|
10
|Арсенал
|13
|4
|6
|3
|13-12
|18
|
11
|Родина
|13
|4
|5
|4
|19-16
|17
|
12
|Черноморец
|13
|3
|8
|2
|14-13
|17
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|4
|5
|9-11
|16
|
14
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|3
|6
|10-14
|15
|
16
|Ленинградец
|13
|3
|5
|5
|10-15
|14
|
17
|Кубань
|13
|2
|3
|8
|7-15
|9
|
18
|Волгарь
|13
|1
|6
|6
|11-19
|9
|7.10
|16:00
|
Шинник – Енисей
|1 : 1
|8.10
|16:00
|
Динамо Мх – Акрон
|0 : 1
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|2 : 0
|8.10
|17:00
|
Волгарь – КАМАЗ
|2 : 1
|8.10
|17:00
|
Арсенал – Сокол
|3 : 0
|8.10
|17:30
|
Кубань – Родина
|1 : 0
|8.10
|18:00
|
Ленинградец – Черноморец
|0 : 1
|9.10
|16:30
|
Тюмень – Торпедо
|0 : 0
|9.10
|19:00
|
Химки – Алания
|2 : 2
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|7
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|5
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|10
|1
|0