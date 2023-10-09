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Сегодня, 21:16

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 13-го тура

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В понедельник, 9 октября, завершился 13-й тур Мелбет-Первой лиги. Два вынесенных матча завершились вничью: «Тюмень» — «Торпедо» (0:0), «Химки» — «Алания» (2:2).

Несмотря на ничейный результат, команда из Владикавказа вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ, опередив «Динамо». Махачкалинцы в воскресенье проиграли «Акрону» (0:1).

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Алания

13

7

4

2

16-11

25

2

Динамо Мх

13

7

3

3

14-6

24

3

Акрон

13

6

3

4

16-9

21

4

Химки

13

6

3

4

17-14

21

5

Шинник

13

6

2

5

17-16

20

6

Тюмень

13

5

5

3

18-13

20

7

СКА-Хабаровск

13

5

3

5

15-14

18

8

Торпедо М

13

5

3

5

12-13

18

9

Сокол

13

5

3

5

12-19

18

10

Арсенал Т

13

4

6

3

13-12

18

11

Родина

13

4

5

4

19-16

17

12

Черноморец Н

13

3

8

2

14-13

17

13

КАМАЗ

13

4

4

5

9-11

16

14

Енисей

13

4

3

6

17-17

15

15

Нефтехимик

13

4

3

6

10-14

15

16

Ленинградец

13

3

5

5

10-15

14

17

Кубань

13

2

3

8

7-15

9

18

Волгарь

13

1

6

6

11-19

9

Мелбет-Первая лига: расписание и результаты матчей, турнирная таблица ФНЛ доступны в разделе сайта «СЭ».

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Erid: LdtCKhdPN

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
0
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3 дня
Неделя

Гол Кротова принес «Алании» ничью в матче с «Химками»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 0 : 1
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 2 : 0
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 2 : 1
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 3 : 0
8.10 17:30
Кубань – Родина
 1 : 0
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 0 : 1
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 0 : 0
9.10 19:00
Химки – Алания
 2 : 2
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
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