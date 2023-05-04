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Сегодня, 10:58

Рыскин заявил, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал по Нтумбе

Виктория Кравченко
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Спортивный детектор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о ситуации с арендованным «Велесом» нападающим Артемом Нтумбой. Ранее форвард получил разрыв крестообразных связок в матче за медийную команду 2DROTS.

— Есть ли сейчас какая-то информация?

— Не готов комментировать. Юристы разбираются с контрактом. Мы попозже все объявим.

— Разрешал ли клуб?

— Я точно знаю, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал. Я точно знаю, что он в аренде. Об их взаимоотношения с «Велесом» я не знаю. Наше мнение будет по этой ситуации, когда наши юристы обменяются документами.

— У «Ростова» есть инициатива разрыва контракта или нет?

— Все в руках юристов. Я не готов комментировать, не понимая этот вопрос глубоко, — заявил Рыскин «РБ Спорт».

20-летний Нтумба был арендован «Велесом» в феврале нынешнего года. На данный момент он провел за команду только один матч в Первой лиге, выйдя на замену в выездном поединке с «Уфой» (1:4). После этого футболист еще пять раз попадал в заявку «Велеса», однако на поле не появлялся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-ry-skin-ya-tochno-znayu-chto-u-rostova-nikto-nichego-ne-zaprashival-po-ntumbe/
ФК Велес
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 - : -
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Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 15:00
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