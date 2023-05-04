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Сегодня, 16:00

Калешин: «Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи»

Алина Савинова
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ответил на вопрос, как относится к похвале в свой адрес.

«Спокойно вообще к этому отношусь. Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи, нам этого сделать не удалось. Но думаю, мы на правильном пути. Мы будем продолжат упорно работать. Могу сказать, что мы искренне и со всей самоотдачей подходим к делу», — приводит «РБ Спорт» слова Калешина.

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).

В турнирной таблице первой лиги тольяттинская команда занимает 13-е место, набрав 36 очков за 29 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kaleshin-menya-schitayut-luchshim-trenerom-e-togo-sezona-luchshij-tot-kto-vy-igry-vaet-trofei/
Футбол
ФК Акрон
Евгений Калешин
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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