Калешин: «Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ответил на вопрос, как относится к похвале в свой адрес.

«Спокойно вообще к этому отношусь. Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи, нам этого сделать не удалось. Но думаю, мы на правильном пути. Мы будем продолжат упорно работать. Могу сказать, что мы искренне и со всей самоотдачей подходим к делу», — приводит «РБ Спорт» слова Калешина.

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).

В турнирной таблице первой лиги тольяттинская команда занимает 13-е место, набрав 36 очков за 29 туров.