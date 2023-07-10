Рыков считает, что «Родине» нужно иметь хорошую инфраструктуру для выхода в РПЛ
Бывший защитник «Родины» Владимир Рыков рассказал, сколько времени владелец московского клуба Сергей Ломакин уделяет команде.
«Владелец «Родины» очень много времени уделяет клубу и любит футбол. Все что нужно команде, она получает. «Родина» только прогрессирует», — цитирует Metaratings.ru слова Рыкова.
Также он оценил потенциал «Родины» выйти в РПЛ в предстоящем сезоне.
«Здесь я не могу делать какие-то прогнозы. У «Родины» есть руководство клуба, у него надо спросить. Но я хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они быстрее вышли в элитный дивизион. Для этого нужна инфраструктура. Пока у них нет своего стадиона и базы, посмотрим, как все это будет развиваться», — добавил экс-защитник.
По итогам сезона-2022/23 «Родина» получила право на участие в стыковых матчах, где потерпела поражение в двухматчевом противостоянии от «Пари НН» (2:3). В первом туре нового сезона московская команда сыграет с «Соколом». Матч пройдет 16 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0