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Федоров: «Бердыев в махачкалинском «Динамо» принял новый вызов для себя»

Алина Савинова
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Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров прокомментировал новость о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Курбан Бердыев принял новый вызов для себя. Они в хороших отношения с Гаджи Гаджиевым. В его интервью я читал, что задачу ставят серьезную — создавать, развивать как раз то, что Курбан Бердыев хорошо делал, когда пришел «Рубин». Если посмотреть на таблицу первой лиги по итогам сезона, она очень плотная. И если не считать «Рубин» и «Балтику», то там разница по очкам с третьего чуть ли не по десятое место небольшая. Поэтому команде по силам выйти в РПЛ. Если Курбана Бердыева заверили, что они будут бороться за выход в премьер-лигу. Поэтому я и говорю, для него проект этим и интересен, под конкретную задачу», — цитирует Федорова Metaratings.ru.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-kapitan-rubina-fyodorov-berdyev-v-makhachkalinskom-dinamo-prinyal-novyi-vyzov-dlya-sebya-265024/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Андрей Федоров
Курбан Бердыев
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