Матчи первого тура ФНЛ будут судить арбитры премьер-лиги
ФНЛ объявила имена судей и инспекторов матчей 1-го тура первой лиги, которые пройдут с 15 по 17 июля. Назначения получили:
«Торпедо» — «Динамо» — Артем Любимов, Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков (все — Санкт-Петербург), резервный Максим Перезва (Раменское), инспектор Алексей Монахов (Москва);
«Родина» — «Сокол» — Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин (оба — Ленинградская область), резервный Максим Перезва (Раменское), инспектор Василий Правило (Краснодар);
«Нефтехимик» — «Волгарь» — Василий Казарцев, Рашид Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Алексей Воронцов (Ярославль), резервный Герман Коваленко (Казань), инспектор Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону);
«Акрон» — «КАМАЗ» — Рафаэль Шафеев (Волгоград), Алексей Стипиди (Краснодар), Максим Ковалев (Реутов), резервный Егор Егоров (Нижний Новгород), инспектор Виктор Лебедев (Санкт-Петербург);
«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — Сергей Цыганок (Владивосток), Дмитрий Семенов, Рустам Мухтаров (оба — Петрозаводск), резервный Антон Анопа (Благовещенск), инспектор Виктор Клепиков (Екатеринбург);
«Арсенал» — «Ленинградец» — Алексей Сухой (Люберцы), Александр Богданов (Верея), Арам Петросян (Бронницы), резервный Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор Андрей Комаров (Волгоград);
«Кубань» — «Енисей» — Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Ширяев (Ставрополь), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), резервный Юрий Карпов (Петрозаводск), инспектор Алексей Сулимов (Смоленск);
«Черноморец» — «Алания» — Алексей Амелин (Тула), Дмитрий Чельцов (Москва), Михаил Иванов (Кострома), резервный Юрий Карпов (Петрозаводск), инспектор Александр Костин (Москва);
«Тюмень» — «Химки» — Евгений Кукуляк (Калуга), Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов (оба — Москва), резервный Евгений Галимов (Екатеринбург), инспектор Лев Антонов (Владимир).
Любопытно, что на восемь из девяти встреч назначены арбитры РПЛ. Единственный судья ФНЛ — Абросимов. Все 18 ассистентов представляют премьер-лигу.
Москвич Мурашов 15 июля должен работать в Петербурге на игре «Нефтчи» — «Фенербахче», а на 17-е число ему запланировали матч в Тюмени.
Странно, но в стартовом туре у Перезвы и Карпова по две игры в качестве резервных.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0