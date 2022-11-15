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15 ноября, 18:34

Нигматуллин заявил, что Слуцкому нужно было уйти из «Рубина» после вылета из РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина» должен был состояться после вылета команды из РПЛ.

«По ощущениям, когда я наблюдал за командой, это нужно было сделать после вылета команды из Высшего дивизиона. Вылет этот был большим провалом, он напрямую связан с неудачной работой главного тренера. Поэтому, мне кажется, здесь не нужно было продолжать экспериментировать. Нужна свежая кровь, свежее видение, наверное, более амбициозный и молодой тренер», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.

По информации «СЭ», «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за досрочное расторжение контракта. В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации.

Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба был назначен Юрий Уткульбаев.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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