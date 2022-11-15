Чепчугов: «К сожалению, в «Рубине» Слуцкий не достиг поставленных целей»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Леонид Викторович — великолепный тренер! Он принял мудрое решение. К сожалению, в «Рубине» Слуцкий не достиг поставленных целей. Безусловно, его ждет работа в РПЛ после того, как он сделает паузу в сознании, отдохнет и проведет самоанализ. Желаю ему здоровья, бодрости и сил», — цитирует «РБ Спорт» Чепчугова.

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Слуцкого из клуба по собственному желанию.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.