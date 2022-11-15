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15 ноября, 21:42

Новиков отреагировал на информацию, что может возглавить «Рубин»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Кирилл Новиков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Рубин».

«Связывались ли со мной из «Рубина»? Никаких переговоров не было», — сказал Новиков «СЭ».

По информации Sport24, казанский клуб могут возглавить Новиков, Игорь Черевченко или Вадим Гаранин.

15 ноября «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого из клуба по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» стал Юрий Уткульбаев.

После 18 туров первой лиги «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» Новикова идет девятым.

Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
Кирилл Новиков
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И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 00:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
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Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
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 8
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