Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» по собственному желанию

«Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера команды.

51-летний специалист расторг контракт с клубом из Казани по собственному желанию.

«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит его за неоценимый вклад в развитие клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Рубина».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.