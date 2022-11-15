Леонид Слуцкий ушел из «Рубина» без неустойки

По информации «СЭ», «Рубин» не будет платить неустойку Леониду Слуцкому за досрочное расторжение контракта.

В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации.

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» сообщил о том, что 51-летний Слуцкий принял решение покинуть клуб. Российский тренер ушел из команды по собственному желанию.

Контракт Слуцкого с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. Специалист тренировал казанцев с декабря 2019 года.