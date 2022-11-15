Леонид Слуцкий ушел из «Рубина» без неустойки
По информации «СЭ», «Рубин» не будет платить неустойку Леониду Слуцкому за досрочное расторжение контракта.
В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации.
Во вторник, 15 ноября, «Рубин» сообщил о том, что 51-летний Слуцкий принял решение покинуть клуб. Российский тренер ушел из команды по собственному желанию.
Контракт Слуцкого с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. Специалист тренировал казанцев с декабря 2019 года.
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|
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|5
|3
|35-20
|35
|
2
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|32-21
|35
|
3
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
4
|Рубин
|18
|8
|7
|3
|31-21
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|18
|8
|3
|7
|21-20
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.11
|00:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|20.11
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|20.11
|00:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|20.11
|00:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|- : -
|20.11
|00:00
|
Уфа – Рубин
|- : -
|20.11
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|20.11
|00:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|20.11
|00:00
|
Нефтехимик – Волга
|- : -
|20.11
|00:00
|
Родина – Велес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|14
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
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