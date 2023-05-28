«Рубин» выложил селфи Лисаковича, после которого команда вылетела из РПЛ

Пресс-служба «Рубина» выложила прошлогоднее селфи Виталия Лисаковича, после которого команда вылетела в первую лигу.

В матче 30-го тура сезона-2021/22 Лисакович открыл счет в первом тайме матча с «Уфой (1:2). Белорус отпраздновал гол в стиле Франческо Тотти — достал телефон и сделал селфи с игроками казанцев. После этого «Рубин» дважды пропустил, проиграл уфимцам и напрямую вылетел в первую лигу.

«Мы вернулись! Накидайте реакций, если ждали это легендарное селфи», — написала пресс-служба «Рубина» в официальном Telegram-канале клуба.

Казанцы за тур до конца гарантировали себе первое место в таблице первой лиги. В следующем сезоне команда сыграет в РПЛ.