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Сегодня, 16:05

«Рубин» выложил селфи Лисаковича, после которого команда вылетела из РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Рубина» выложила прошлогоднее селфи Виталия Лисаковича, после которого команда вылетела в первую лигу.

В матче 30-го тура сезона-2021/22 Лисакович открыл счет в первом тайме матча с «Уфой (1:2). Белорус отпраздновал гол в стиле Франческо Тотти — достал телефон и сделал селфи с игроками казанцев. После этого «Рубин» дважды пропустил, проиграл уфимцам и напрямую вылетел в первую лигу.

«Мы вернулись! Накидайте реакций, если ждали это легендарное селфи», — написала пресс-служба «Рубина» в официальном Telegram-канале клуба.

Казанцы за тур до конца гарантировали себе первое место в таблице первой лиги. В следующем сезоне команда сыграет в РПЛ.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
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31 тур
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34 тур
3.06 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 00:00
Балтика – Велес
 - : -
3.06 00:00
Динамо Мх – Алания
 - : -
3.06 00:00
Краснодар-2 – Шинник
 - : -
3.06 00:00
Уфа – Кубань
 - : -
3.06 00:00
Енисей – Волга
 - : -
3.06 00:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
3.06 00:00
Родина – Рубин
 - : -
3.06 00:00
СКА-Хаб. – Арсенал
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

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Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
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Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

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Велес

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Константин Савичев

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