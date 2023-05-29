«Волга» — «Родина»: Чистяков не удалил игрока ульяновской команды

На 44-й минуте матча 33-го тура первенства России «Волга» — «Родина» (0:1) арбитр Артем Чистяков ошибочно ограничился вынесением предупреждения футболисту хозяев Денису Кутину, который ударил Артема Воропаева шипами в область колена.

Уже за это нарушителя правил следовало удалить с поля. Кроме того, Кутин выразил демонстративное несогласие со вторым ассистентом судьи Русланом Шекемовым, что заслуживало применения отдельной дисциплинарной санкции в виде желтой карточки.