«Волга» — «Родина»: Чистяков не удалил игрока ульяновской команды
На 44-й минуте матча 33-го тура первенства России «Волга» — «Родина» (0:1) арбитр Артем Чистяков ошибочно ограничился вынесением предупреждения футболисту хозяев Денису Кутину, который ударил Артема Воропаева шипами в область колена.
Уже за это нарушителя правил следовало удалить с поля. Кроме того, Кутин выразил демонстративное несогласие со вторым ассистентом судьи Русланом Шекемовым, что заслуживало применения отдельной дисциплинарной санкции в виде желтой карточки.
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|
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|6
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|34-53
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|
16
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|33
|8
|8
|17
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|32
|
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|00:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|00:00
|
Балтика – Велес
|- : -
|3.06
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|
Динамо Мх – Алания
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|3.06
|00:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|- : -
|3.06
|00:00
|
Уфа – Кубань
|- : -
|3.06
|00:00
|
Енисей – Волга
|- : -
|3.06
|00:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|3.06
|00:00
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СКА-Хаб. – Арсенал
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|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
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Николай Гиоргобиани
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