«Ротор» победил «Факел», «Авангард» сыграл вничью с «Мордовией»
«Ротор» в домашнем матче 13-го тура Олимп-ФНЛ победил «Факел» (2:0), «Авангард» сыграл вничью с «Мордовией» (2:2).
Олимп — ФНЛ
13-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Факел» (Воронеж) — 2:0 (0:0)
Голы: Ненахов, 71 (1:0). Байрыев, 75 (2:0).
«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Байрыев, Ткачук (Николаев, 90+3), Пискунов, Хомуха, Ненахов, Алейник, Песегов (Саная, 64), Фатуллаев, Горбунов (Султонов, 59), Муллин (Попов, 72).
«Факел» (Воронеж): Бучнев, Смирнов (Микушин, 88), Хайманов, Красильниченко (Черевко, 89), Воробьев, Петрусев (Дмитриев, 85), Косянчук, Мастерной, Мазуров (Коробкин, 85), Яковлев, Корян (Букия, 83).
Предупреждения: Петрусев, 15. Хомуха, 37. Фатуллаев, 51. Пискунов, 65. Корян, 69. Мастерной, 78. Попов, 82.
Судья: Жабченко (Краснодар).
14 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
«Авангард» (Курск) — «Мордовия» (Саранск) — 2:2 (1:1)
Голы: Гоцук, 19 (1:0). Поярков, 32 (1:1). Минаев, 78 (2:1). Буранов, 85 — с пенальти (2:2).
«Авангард» (Курск): Саутин, Дашаев, Гоцук, Никитин, Касаев, Каюмов, Батютин (Машуков, 80), Коробов, Ковалев, Федчук (Григорьев, 72), Минаев.
«Мордовия» (Саранск): Смирнов, Ятченко, Хрипков, Юсупов, Стрелов, Поярков, Соболев (Ермаков, 84), Адаев, Навлетов (Буранов, 82), Дворецков, Джумаев.
Предупреждения: Адаев, 51. Хрипков, 55. Дашаев, 61. Гоцук, 68. Касаев, 89. Стрелов, 90. Сухарев, 90+3.
Удаление: Гоцук, 83.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
14 сентября. Курск. Стадион «Трудовые резервы».