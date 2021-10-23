«Ротор» и «Алания» сыграли вничью в матче ФНЛ
«Ротор» и «Алания» сыграли вничью в матче 19-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Ротор» набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Алании» 33 очка и 5-я позиция.
ФНЛ
19-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Алания» (Владикавказ) — 0:0
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Первушин, Бериашвили, Мартынов, Дудиев (Николаев, 62), Махатадзе, Маляров (Школик, 46), Чуканов, Серченков (Абдуллаев, 81), Макаров, Муллин.
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Кочиев, Багаев, Бутаев (Сосранов, 74), Хабалов (Эльдарушев, 88), Хосонов, Магомедов, Цараев (Хадарцев, 66), Дав.Кобесов (Хубулов, 66), Машуков (Гурциев, 74), Гиоргобиани.
Предупреждения: Машуков, 15. Магомедов, 30. Цараев, 35. Серченков, 36. Маляров, 43. Дудиев, 46. Бериашвили, 58. Обухов, 90+2.
Удаление: Чуканов, 68.
Судья: Москалев (Воронеж).
23 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
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