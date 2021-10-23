Хет-трик Юшина принес «Нефтехимику» победу над «Текстильщиком»
«Нефтехимик» в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Текстильщик» со счетом 3:1.
На хет-трик Александра Юшина гости ответили точным ударом Александра Шленкина. Теперь на счету 26-летнего Юшина 15 голов в 19 матчах сезона.
После этого матча «Нефтехимик» с 36 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Текстильщик» с 15 очками — на 18-й строчке.
ФНЛ
19-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1 (3:0)
Голы: Юшин, 18 (1:0). Юшин, 32 (2:0). Юшин, 34 (3:0). Шленкин, 90 (3:1).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов (Ситдиков, 86), Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 64), Москвичев, Юшин, Емельянов, Талалай (Нурисов, 78), Уридия (Данилин, 64. Дворецков, 86).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Карпов, Обивалин, Шведюк, Горюшкин (Макушкин, 75), Аванесян, Стеклов, Мосейчук (Машуков, 75), Бачинский (Рудаков, 48), Сергеев (Шленкин, 78), Н`Диайe (Сидоров, 48).
Предупреждения: Стеклов, 14. Карпов, 40.
Судья: Перезва (Раменское).
23 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
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