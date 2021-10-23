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Хет-трик Юшина принес «Нефтехимику» победу над «Текстильщиком»

14:58
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«Нефтехимик» в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Текстильщик» со счетом 3:1.

На хет-трик Александра Юшина гости ответили точным ударом Александра Шленкина. Теперь на счету 26-летнего Юшина 15 голов в 19 матчах сезона.

После этого матча «Нефтехимик» с 36 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Текстильщик» с 15 очками — на 18-й строчке.

ФНЛ

19-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1 (3:0)

Голы: Юшин, 18 (1:0). Юшин, 32 (2:0). Юшин, 34 (3:0). Шленкин, 90 (3:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов (Ситдиков, 86), Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 64), Москвичев, Юшин, Емельянов, Талалай (Нурисов, 78), Уридия (Данилин, 64. Дворецков, 86).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Карпов, Обивалин, Шведюк, Горюшкин (Макушкин, 75), Аванесян, Стеклов, Мосейчук (Машуков, 75), Бачинский (Рудаков, 48), Сергеев (Шленкин, 78), Н`Диайe (Сидоров, 48).

Предупреждения: Стеклов, 14. Карпов, 40.

Судья: Перезва (Раменское).

23 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Реал

Ф2 (0)

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П2

21%

2.48

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Сергей Разин все материалы автора
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