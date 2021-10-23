КАМАЗ разгромил «Спартак-2», «Торпедо» обыграло «Енисей»
КАМАЗ победил «Спартак-2» в матче 19-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
У КАМАЗа хет-трик оформил Егор Тесленко. Еще один гол забил Роман Янушковский. В составе «Спартака-2» отличился Владислав Шитов.
В других матчах тура «Торпедо» обыграло «Енисей» (2:1). «Факел» победил липецкий «Металлург» (3:2), а «Кубань» обыграла «Краснодар-2» (2:1).
ФНЛ
19-й тур
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Спартак-2» (Москва) — 4:1 (1:1)
Голы: Тесленко, 14 (1:0). Влад.Шитов, 25 (1:1). Янушковский, 47 (2:1). Тесленко, 57 (3:1). Тесленко, 67 (4:1).
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Хомуха, Аюкин, Тесленко, Магомадов, Бевеев (Воронин, 66), Свежов (Замалиев, 78), Гаглоев (Казимир, 78), Калугин (Кириллов, 73), Янушковский (Мусаев, 72).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Шайхтдинов, Толстопятов, Агапов, Сунгатулин, Шильцов (Лайкин, 75), Маркитесов, Вит.Шитов (Кутателадзе, 81), Оганесян, Влад.Шитов (Муталиев, 80).
Предупреждения: Сунгатулин, 32. Оганесян, 56. Маркитесов, 71.
Судья: Чистяков (Азов).
23 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
«Торпедо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (1:0)
Голы: Шумских, 25 (1:0). Померко, 74 (2:0). Ломакин, 84 (2:1).
«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Кожемякин, Темников (Кравчук, 90+3), Енин (Калмыков, 60), Рязанцев (Нетфуллин, 75), Померко, Султонов (Седько, 75), Лебеденко.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Рукас, Марков (Феррейра, 59), Лапшов, Масловский, Раздорских (Ломакин, 59), Зотов, Иванов, Песиков (Сухомлинов, 80), Комков, Канаплин (Гарбуз, 80).
Предупреждения: Комков, 34. Песиков, 39. Марков, 59. Саная, 90+4.
Судья: Анопа (Благовещенск).
23 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Факел» (Воронеж) — «Металлург Лп» (Липецк) — 3:2 (2:1)
Голы: Максимов, 22 (1:0). Максимов, 26 (2:0). Арустамян, 45+1 (2:1). Черов, 64 (3:1). Кутьин, 90+4 (3:2).
«Факел» (Воронеж): Свинов (Ермаков, 46), Суслов, Пейчинович, Черов, Мастерной (Аппаев, 46), Магаль, Дмитриев, Шаваев (Кулишев, 74), Акбашев, Максимов (Шепилов, 74), Разборов (Никитин, 46).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Фролов, Сазонов (Иванников, 78), Яковлев (Шаповалов, 71), Поярков, Завезен (Черный, 71), Овчинников (Визнович, 79), Арустамян, Ахвледиани (Кутьин, 61).
Предупреждения: Овчинников, 30. Дмитриев, 42. Фролов, 62. Сазонов, 63. Завезен, 64. Шаваев, 67. Редькович, 90+2.
Судья: Машлякевич (Москва).
23 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2 (0:2)
Голы: Козлов, 10 (0:1). Саркисов, 14 (0:2). Олусегун, 53 (1:2).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин, Корнюшин, Литвинов, Манелов (Воротников, 71), Рейхмен (Иванов, 84), Якимов, Волков (Исаенко, 16), Самко (Назаров, 46), Олусегун, Апеков (Сабуа, 46).
«Кубань» (Краснодар): Нестеренко, Рыбин, Кармаев, Эдиев, Таказов, Гурфов, Р.Гиголаев (Дышеков, 83), Алейников, Лаук, Козлов (Сидоров, 66), Саркисов (Сушич, 78).
Предупреждения: Олусегун, 4. Волков, 9. Апеков, 17. Самко, 39. Назаров, 48. Якимов, 55. Р.Гиголаев, 65. Сидоров, 77.
Судья: Жабченко (Краснодар).
23 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 498 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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