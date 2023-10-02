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Сегодня, 17:58

«Родина» обыграла КАМАЗ и прервала серию из 3 матчей без побед

Руслан Минаев
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«Родина» дома победила КАМАЗ в матче 12-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте забил Владислав Самко.

«Родина» прервала серию из 3 матчей без побед — 2 ничьих и 1 поражение. Команда набрала 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги.

КАМАЗ с 16 очками занимает 11-е место.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
02 окт, 16:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:0
КАМАЗ

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Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Родина
1
0
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Тульский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»

«Химки» на выезде обыграли «Акрон» и поднялись на третье место в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
9
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 2 : 3
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 0 : 1
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 1 : 2
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 1 : 1
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 0 : 0
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 1 : 0
2.10 16:30
Акрон – Химки
 0 : 2
2.10 19:00
Сокол – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
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