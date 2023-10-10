«Родина» и главный тренер команды Парфенов приостановили сотрудничество

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество.

«Дмитрий Владимирович остается важной частью «Родины», и после того, как он решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия. Футбольный клуб «Родина» благодарит Дмитрия Владимировича за совместно пройденный путь и за все хорошее, что произошло за эти 16 месяцев», — говорится в заявлении клуба.

Под руководством Парфенова «Родина» в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиге заняла 5 место и завоевала право участия в стыковых матчах за попадание в РПЛ.

В этом сезоне первой лиги команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх.