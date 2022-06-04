РФС планирует сократить ФНЛ-1 до 18 команд, а ФНЛ-2 перевести на систему «весна-осень»

РФС может провести реформы в ФНЛ, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Сообщается, что ФНЛ-1 планируют сократить с 20 до 18 команд. Такое решение связано с тем, что три команды не смогут сыграть в следующем сезоне - «Спартак-2» снялся с турнира, а «Томь» и «Олимп-Долгопрудный» не прошли лицензирование. Инициатива принадлежит тренерам, ее поддержал президент ФНЛ Александр Алаев.

Также рассматривается вариант проведения ФНЛ-2 по системе «весна-осень», что позволит лиге существовать в более комфортных условиях.

В минувшем сезоне победителем ФНЛ стало «Торпедо», второе место занял «Факел». Оба клуба напрямую вышли в РПЛ. Третьей командой, перешедшей из ФНЛ в высший дивизион, стал «Оренбург», обыгравший в стыковых матчах «Уфу».