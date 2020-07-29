Реально ли в ФНЛ играть в футбол «Аталанты» Гасперини? Отвечает Игнашевич

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Россия 24» поделился мнением о том, возможно ли поставить в команде ФНЛ комбинационный футбол.

— Читал ваше интервью, в котором вы много рассуждаете о схеме с тремя центральными защитниками, говорите, что эта схема интересная и гибкая. Известно, что в Европе так играет «Аталанта», Гасперини пробует, у него получается футбол чрезвычайно привлекательный. Реально играть в ФНЛ в тот футбол, в который играет «Аталанта» Гасперини?

— Мы сейчас на сборах пробовали в четыре защитника играть, — сказал Игнашевич. — Большую часть матчей как раз так играли, чтобы посмотреть, что у нас лучше работает. Я думаю, что будем использовать две схемы в сезоне, в зависимости от того, как играет соперник. У Гасперини высокие требования в первую очередь к обороне. По сути, везде персональная опека и везде играется один в один, поэтому «Аталанта» много забивает и много пропускает. Для того, чтобы создать такую команду и донести до игроков требования, нужно 2-3 года минимум, что и было в «Аталанте». Сейчас, на мой взгляд, защитник идут без травм, поскольку играют три основных защитника. Один новенький у них появился в последнем сезоне. Но любая травма, винтик вылетает и уже сложно будет, потому что требования достаточно непростые. Я знаю, был сейчас на сборах в Катании, общался с Лукарелли, который возглавляет местную команду. Спрашивал у него про Гасперини, как играет его команда, и он говорил, что поначалу игроки просто отказывались играть по этим требованиям, ходили к руководству жаловались.

— Тяжело осваивать?

— Потому что требования совсем другие. Если два центральных защитника стоят в зоне, то тройка носится персонально и бегает за нападающими, полузащитниками, выдергивается высоко вперед. То есть футболисты не понимали, как они будут играть. Первые результаты «Аталанты», которые были плохие, связаны как раз с тем, что игроки не верили в эту схему. Но со временем видите, результат совсем другой.

Можно играть три защитника, а можно — в пять. Схема достаточно гибкая, зависит от того, как ее использовать. Но так как ее использует Гасперини, я не вижу, что кто-то еще так играет.

— То есть, если у нас играть в три или пять защитников, то это больше оборонительная модель?

— Если крайние, латерали садятся в оборону, а не выдергиваются вперед, то это пять, а если играют высоко, то это уже три, поэтому появляется много свободных зон в обороне. Вот здесь нужно найти баланс.

— То есть, если пробовать, то это будет скорее защитный вариант с тремя защитниками?

— Будем использовать две схемы. Будем смотреть, как играет соперник, потому что в какие-то моменты эффективней четыре защитника, в какие-то — три, а может быть и пять.