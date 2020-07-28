Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от выступлении команды в ФНЛ.

— Я не хочу смотреть на кого-то и вешать ярлыки, — приводит слова Гогниева официальный сайт клуба. — При всем уважении к соперникам, но «Алания» — это чемпион. Другие команды должны себя сравнивать с нами. И мы к этому должны идти. Одной игрой с «Чайкой» «Алания» уже заставила говорить о себе в кулуарах. Знаю, что на нас будут настраиваться определенным образом. О себе же мы должны заявлять не на словах, а своей игрой.