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«При всем уважении к соперникам, но «Алания» — это чемпион». Гогниев — о выступлении в ФНЛ

17:34
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от выступлении команды в ФНЛ.

— Я не хочу смотреть на кого-то и вешать ярлыки, — приводит слова Гогниева официальный сайт клуба. — При всем уважении к соперникам, но «Алания» — это чемпион. Другие команды должны себя сравнивать с нами. И мы к этому должны идти. Одной игрой с «Чайкой» «Алания» уже заставила говорить о себе в кулуарах. Знаю, что на нас будут настраиваться определенным образом. О себе же мы должны заявлять не на словах, а своей игрой.

Дополнительная информация:

http://fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/Spartak-Gogniev-My-v-FNL-nikomu-ni-v-chem-ne-ustupim/

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