Президент «Велеса» Шиленков прокомментировал вылет команды из первой лиги
Президент «Велеса» Евгений Шиленков отреагировал на вылет команды из первой лиги.
«Таблица и результаты все предопределили — это единственное, что могу сказать. Что касается кадровых перестановок и финансовых изменений в клубе, то об этом говорить пока рано», — цитирует Шиленкова Sport24.
В заключительном туре сезона, который состоялся 3 июня, «Велес» уступил «Балтике» со счетом 1:2. Команда заняла 15-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 33 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
7
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
8
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
9
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
10
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
12
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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