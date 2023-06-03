Президент «Велеса» Шиленков прокомментировал вылет команды из первой лиги

Президент «Велеса» Евгений Шиленков отреагировал на вылет команды из первой лиги.

«Таблица и результаты все предопределили — это единственное, что могу сказать. Что касается кадровых перестановок и финансовых изменений в клубе, то об этом говорить пока рано», — цитирует Шиленкова Sport24.

В заключительном туре сезона, который состоялся 3 июня, «Велес» уступил «Балтике» со счетом 1:2. Команда заняла 15-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 33 очка.