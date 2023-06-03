Аджоев — о своем будущем в «Арсенале»: «Ничего не могу сказать, звоните через три дня»
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев затруднился ответить на вопросы о своем будущем и будущем главного тренера команды Александра Сторожука.
— Сторожук остается в клубе или уходит?
— Я еще ничего не могу сказать.
— А вы остаетесь?
— Я еще ничего не могу сказать.
— А когда сможете?
— Через 3-4 дня.
— Вы настроены оставаться в клубе?
— Что я говорю? Через три дня позвоните.
В этом сезоне «Арсенал» набрал 41 очко и занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда покинула РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
7
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
8
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
9
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
10
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
12
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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