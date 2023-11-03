Руководство «Торпедо» контактировало с Зыряновым

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов мог возглавить «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, в московском клубе связывались с 46-летним специалистом по вопросы возглавить команду, однако решили остановится на кандидатуре Артема Горлова.

Зырянов возглавляет «Черноморец» с октября 2022 года. До этого специалист работал в «Зените-2» и молодежной команде петербуржцев.