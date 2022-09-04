Полузащитник Камилов стал игроком «Ахмата»
Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов стал игроком «Ахмат», информирует пресс-служба грозненцев. Хавбек будет играть под 18-м номером.
В составе уфимского клуба футболист выступал с сентября 2020 года, куда перешел из «СКА-Хабаровск» за 215 тысяч евро. Его соглашение было рассчитано до лета 2023 года.
В этом сезоне Первой лиги игрок провел семь матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне, в котором «Уфа» выступала в РПЛ, Камилов отыграл в 30 встречах, отличившись трижды.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|8
|5
|3
|0
|13-4
|18
|
2
|Алания
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
3
|Балтика
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
4
|Нефтехимик
|8
|4
|2
|2
|8-4
|14
|
5
|Рубин
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|
6
|Арсенал
|8
|3
|4
|1
|13-8
|13
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|4
|1
|7-5
|13
|
8
|Енисей
|8
|3
|4
|1
|12-11
|13
|
9
|Волгарь
|8
|3
|3
|2
|6-5
|12
|
10
|Краснодар-2
|8
|3
|1
|4
|7-9
|10
|
11
|Велес
|8
|3
|0
|5
|8-11
|9
|
12
|СКА-Хаб.
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
13
|Шинник
|8
|2
|2
|4
|10-11
|8
|
14
|Кубань
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|5-11
|8
|
16
|Родина
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
17
|Акрон
|8
|1
|2
|5
|6-16
|5
|
18
|Волга
|8
|1
|1
|6
|6-16
|4
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.09
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|11.09
|00:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|11.09
|00:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.09
|00:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|00:00
|
Краснодар-2 – Енисей
|- : -
|11.09
|00:00
|
Велес – Рубин
|- : -
|11.09
|00:00
|
Шинник – Кубань
|- : -
|11.09
|00:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|11.09
|00:00
|
Волгарь – Волга
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|7
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0
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