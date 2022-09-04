Полузащитник Камилов стал игроком «Ахмата»

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов стал игроком «Ахмат», информирует пресс-служба грозненцев. Хавбек будет играть под 18-м номером.

В составе уфимского клуба футболист выступал с сентября 2020 года, куда перешел из «СКА-Хабаровск» за 215 тысяч евро. Его соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Первой лиги игрок провел семь матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне, в котором «Уфа» выступала в РПЛ, Камилов отыграл в 30 встречах, отличившись трижды.