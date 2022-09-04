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4 сентября, 11:03

Полузащитник Камилов стал игроком «Ахмата»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов стал игроком «Ахмат», информирует пресс-служба грозненцев. Хавбек будет играть под 18-м номером.

В составе уфимского клуба футболист выступал с сентября 2020 года, куда перешел из «СКА-Хабаровск» за 215 тысяч евро. Его соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Первой лиги игрок провел семь матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне, в котором «Уфа» выступала в РПЛ, Камилов отыграл в 30 встречах, отличившись трижды.

Владислав Камилов
ФК Ахмат
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