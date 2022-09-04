Игрок «СКА-Хабаровска» забил красивый гол пяткой в матче первой лиги

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Полузащитник «СКА-Хабаровска» Михаил Гащенков отметился забитым голом в матче 8-го тура первой лиги против «Енисея».

Футболист гостей красиво забил пяткой, стоя спиной к чужим воротам в полном одиночестве.

На счету 30-летнего полузащитника два мяча в пяти встречах нынешнего сезона.