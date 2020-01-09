Пиняева в «МЮ» посмотрят в командах трех возрастов

10 января начнется стажировка нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед». Это уже третья поездка 15-летнего футболиста юношеской сборной России в английский клуб.

— Стажировка продлится две недели, больше нельзя по британским законам, — рассказал директор «Чертаново» Николай Ларин корреспонденту «СЭ». — Сергея ждут тесты по физподготовке, тренировки, а также два-три товарищеских матча. Причем его хотят посмотреть в командах трех возрастов — со сверстниками U-16, с ребятами на год старше U-17 и даже в U-18.

— Каковы сейчас позиции «МЮ» по Пиняеву?

— Я на три дня приеду в Манчестер, обсудим то, что они увидят на сей раз. В любом случае речь о возможном переходе не будет идти до достижения Сергеем 18-летнего возраста. Кстати, в прошлый раз англичане отмечали не только футбольные аспекты, но и большой прогресс Пиняева в изучении английского. За прошедший год он еще прибавил — мы ему предоставляем репетитора. (Константин Алексеев)