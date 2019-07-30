"Нужны хирургические меры". Тренер "Енисея" - о четырех поражениях подряд

Главный тренер "Енисея" Виктор Тренев после поражения от "Краснодара-2" (0:1), ставшего для команды четвертым по счету в Олимп-ФНЛ заявил, что возникшие проблемы закономерны.

- Итоги печальные, команда из игры в игру не забивает, в то же время допускаем ошибки на стандартах у своих ворот, рассчитывать на положительный результат не приходится, - цитирует официальный сайт Олимп-ФНЛ Тренева. - Возможно, сегодня прошла психологическая точка невозврата. Думаю, команде нужна встряска. Проблемы, которые у нас есть, достаточно закономерны, если посмотреть на то, как проходил наш подготовительный период.

Думаю, в такой ситуации, когда с каждый поражением напряжение возрастает, здесь нужны уже хирургические меры.За такой короткий срок поставить игру в обновленной команде не так просто. Нашим новым тренерским штабом мы собрались за 10 дней до начала чемпионата. Опытные тренеры ФНЛ отмечают, что команда формируется где-то к седьмому-десятому туру. Преимущество у составов, которые потерпели минимальную ротацию в межсезонье. Я не оправдываю наши недоработки, но многие команды ФНЛ находятся в такой же ситуации, как и мы.

После 5 туров красноярцы с 3 очками занимают в таблице 18-е место, уступив в 4 последних матчах. Напомним, в прошлом сезоне команду возглавлял Дмитрий Аленичев, под руководством которого команда вылетела из премьер-лиги, после чего специалист покинул свой пост.