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Сегодня, 21:05

Новичок «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал о первых впечатлениях после перехода в казанскую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Рубина» узбекский защитник Рустам Ашурматов рассказал о первых впечатлениях после перехода в казанскую команду.

— Первые эмоции от перехода в «Рубин» просто супер. Я давно мечтал играть в сильной лиге. Так что я очень рад, что попал в «Рубин». На меня вышли еще летом, но тогда у меня был контракт с клубом, поэтому сразу приехать я не мог.

— Как тебя встретили в команде? Какие впечатления от первых дней сбора?

— Встретили отлично. Я даже не ожидал от игроков и тренеров такого приема, было очень приятно. Такое ощущение, что я в этой команде уже давно.

— В «Рубине» есть твой соотечественник Умарали Рахмоналиев. Вы друг другу помогаете в адаптации? С кем еще успел познакомиться поближе?

— Он тоже здесь недолго, поэтому, конечно, друг другу помогаем. А так со всеми хорошо общаюсь.

— Расскажи про себя. На какой позиции ты играешь? Какие сильные качества у тебя есть?

— Я центральный защитник. Думаю, меня на этой позиции и будут использовать. Насчет сильный сторон мне говорить сложно. Пусть оценивают тренер и болельщики.

— Какие у тебя цели на этот сезон?

— Конечно, нужно выходить в премьер-лигу. Хочу помочь команде настолько, насколько смогу.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/rustam-ashurmatov-oschuschenie-chto-ya-v-etoy-komande-uzhe-davno

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
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