Сторожук стал новым главным тренером тульского «Арсенала»

Александр Сторожук стал новым главным тренером тульского «Арсенала», сообщает сайт клуба.

Контракт с 41-летним специалистом заключен на полтора года.

15.01.2023 | Реал — Барселона

Помогать Сторожуку будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по физподготовке Антон Антонов и специалист по работе с вратарями Денис Пчелинцев.

Сторожук был главным тренером «Краснодара» с марта 2022 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, 4 раза сыграла вничью и 8 раз потерпела поражение в матчах во всех турнирах.

11 января руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера клуба.

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.