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Сегодня, 19:25

Яровинский: «Не считаю, что Слуцкий своей работой подставил «Рубин». Мы продолжаем бороться за выход в РПЛ»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о результатах команды при Леониде Слуцком.

«Не считаю ли, что Слуцкий своей работой подставил меня и Сайманова? Нет, не считаю. У нас результат достаточно неплохой. Мы продолжаем бороться за выход в РПЛ. Нас никто не подставлял.

Не соглашусь, что команда неуверенно играла. Это лига тяжелая, там невозможно ни по кому пройтись катком, и ожидания болельщиков и специалистов, что «Рубин» должен всех скрутить в бараний рог, учитывая, что времени на подготовку было мало и команда новая, это неуважительное отношение к лиге. ФНЛ — не первенство водокачки, где можно выиграть на одной ноге, все бьются», — приводит «РБ Спорт» слова Яровинского.

Осенью Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». В сезоне-2021/22 казанская команда под его руководством вылетел из РПЛ, заняв 15-е место.

На данный момент «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rubin-prodolzhaet-borot-sya-za-vy-hod-v-rpl-slutskij-nas-ne-podstavlyal/

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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 8
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