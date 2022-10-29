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«Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем»

Руслан Минаев
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«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 16-го тура первой лиги — 1:1.

В составе гостей на 81-й минуте забил Никита Глушков. Хозяева отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Павла Котова.

В концовке матча удаление заработал Никита Калугин («Нефтехимик»).

«Енисей» не смог подняться на второе место в турнирной таблице (27 очков и 4-я строчка). «Нефтехимик» — на 9-м месте с 23 очками.

Россия. ФНЛ. 16-й тур
29 окт, 18:30. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:1
Енисей

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
2-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Первая лига
ФК Енисей
ФК Нефтехимик
0
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«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарем»
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
4
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
10
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
15
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
16
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
17
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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Шинник – Арсенал
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29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 0 : 0
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Волгарь – СКА-Хаб.
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29.10 17:00
Алания – Акрон
 3 : 3
29.10 17:00
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