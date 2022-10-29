«Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем»
«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 16-го тура первой лиги — 1:1.
В составе гостей на 81-й минуте забил Никита Глушков. Хозяева отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Павла Котова.
В концовке матча удаление заработал Никита Калугин («Нефтехимик»).
«Енисей» не смог подняться на второе место в турнирной таблице (27 очков и 4-я строчка). «Нефтехимик» — на 9-м месте с 23 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|10
|5
|1
|33-15
|35
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|КАМАЗ
|16
|7
|6
|3
|22-14
|27
|
4
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|5
|5
|27-19
|23
|
9
|Волгарь
|16
|6
|5
|5
|16-15
|23
|
10
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
11
|Динамо Мх
|16
|5
|7
|4
|13-13
|22
|
12
|Уфа
|16
|4
|5
|7
|13-22
|17
|
13
|Акрон
|16
|3
|8
|5
|15-23
|17
|
14
|Кубань
|16
|4
|4
|8
|15-17
|16
|
15
|Родина
|16
|3
|5
|8
|12-21
|14
|
16
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
17
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
18
|Волга
|16
|1
|6
|9
|10-24
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|0 : 0
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|1 : 3
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|3 : 3
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|2 : 2
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|0 : 1
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
Новости