«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарем»

«СКА-Хабаровск» на выезде одержал волевую победу нал «Волгарем» в 16-м туре первой лиги — 3:1.

На гол Артема Делькина хабаровчане ответили результативными ударами Тимура Жемаледтинова, Никиты Мирошниченко и Дениса Фомина.

«СКА» с 23 очками обошел «Волгарь» (23 очка и 9-е место) и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице.