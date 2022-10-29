«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарем»
«СКА-Хабаровск» на выезде одержал волевую победу нал «Волгарем» в 16-м туре первой лиги — 3:1.
На гол Артема Делькина хабаровчане ответили результативными ударами Тимура Жемаледтинова, Никиты Мирошниченко и Дениса Фомина.
«СКА» с 23 очками обошел «Волгарь» (23 очка и 9-е место) и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|5
|5
|27-19
|23
|
9
|Волгарь
|16
|6
|5
|5
|16-15
|23
|
10
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
11
|Динамо Мх
|16
|5
|7
|4
|13-13
|22
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|16
|1
|6
|9
|10-24
|9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|0 : 0
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|1 : 3
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
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