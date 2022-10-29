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«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарем»

Руслан Минаев
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«СКА-Хабаровск» на выезде одержал волевую победу нал «Волгарем» в 16-м туре первой лиги — 3:1.

На гол Артема Делькина хабаровчане ответили результативными ударами Тимура Жемаледтинова, Никиты Мирошниченко и Дениса Фомина.

«СКА» с 23 очками обошел «Волгарь» (23 очка и 9-е место) и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице.

Россия. ФНЛ. 16-й тур
29 окт, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:3
СКА-Хабаровск

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Первая лига
ФК Волгарь
ФК СКА-Хабаровск
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
10
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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28.10 19:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 0 : 0
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 1 : 3
29.10 17:00
Алания – Акрон
 - : -
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
29.10 17:00
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