«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2». Макеев забил победный гол

«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2» в матче 16-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного мяча стал защитник Евгений Макеев, который отличился уже на 3-й минуте первого тайма.

«Велес» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» остается в зоне вылета: 17-е место и 12 очков.