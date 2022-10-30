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«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2». Макеев забил победный гол

Иван Шитик
Корреспондент
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«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2» в матче 16-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного мяча стал защитник Евгений Макеев, который отличился уже на 3-й минуте первого тайма.

«Велес» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» остается в зоне вылета: 17-е место и 12 очков.

Россия. ФНЛ. 16-й тур
30 окт, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
1:0
Краснодар-2

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

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26%

1.73

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20%

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ФК Велес
ФК Краснодар
0
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«Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем»
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И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
4
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
5
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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