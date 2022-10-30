«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2». Макеев забил победный гол
«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2» в матче 16-го тура первой лиги — 1:0.
Автором единственного мяча стал защитник Евгений Макеев, который отличился уже на 3-й минуте первого тайма.
«Велес» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» остается в зоне вылета: 17-е место и 12 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|10
|5
|1
|33-15
|35
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|КАМАЗ
|16
|7
|6
|3
|22-14
|27
|
4
|Енисей
|16
|7
|6
|3
|24-18
|27
|
5
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|5
|5
|27-19
|23
|
9
|Нефтехимик
|16
|6
|5
|5
|16-12
|23
|
10
|Волгарь
|16
|6
|5
|5
|16-15
|23
|
11
|Динамо Мх
|16
|5
|7
|4
|13-13
|22
|
12
|Уфа
|16
|4
|5
|7
|13-22
|17
|
13
|Акрон
|16
|3
|8
|5
|15-23
|17
|
14
|Велес
|16
|5
|1
|10
|13-26
|16
|
15
|Кубань
|16
|4
|4
|8
|15-17
|16
|
16
|Родина
|16
|3
|5
|8
|12-21
|14
|
17
|Краснодар-2
|16
|3
|3
|10
|11-26
|12
|
18
|Волга
|16
|1
|6
|9
|10-24
|9
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|0 : 0
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|1 : 3
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|3 : 3
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|2 : 2
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|0 : 1
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|1 : 1
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|1 : 0
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
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