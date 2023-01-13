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Сегодня, 19:14

Нападающий «Рубина» Фамейе присоединился к команде на сборах в Белеке

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе 13 января присоединился к команде на сборах в Белеке, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист по личным причинам пропустил начало сора казанской команды.

В нынешнем сезоне 25-летний Фамейе провел за «Рубин» 13 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Футболист входил в расширенной список сборной Ганы на ЧМ-2022, но не попал в окончательную заявку.

Джоэль Фамейе
ФК Рубин (Казань)
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
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 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
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КАМАЗ – Волга
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Гедеон Гузина

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Балтика

 11
Виталий Лисакович

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Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Балтика

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И К Ж
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 18 1 2
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Балтика

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