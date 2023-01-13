Нападающий «Рубина» Фамейе присоединился к команде на сборах в Белеке

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе 13 января присоединился к команде на сборах в Белеке, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист по личным причинам пропустил начало сора казанской команды.

В нынешнем сезоне 25-летний Фамейе провел за «Рубин» 13 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Футболист входил в расширенной список сборной Ганы на ЧМ-2022, но не попал в окончательную заявку.